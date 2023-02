Émission animée par

Bérénice Bourgueil



L'immobilier ou "l'immo", ça nous concerne tous ! Si vous souhaitez devenir propriétaire en 2023 et ainsi être informé des changements du secteur de l’immobilier, vous êtes au bon endroit. Vous désirez comprendre le taux de prêt immobilier, pour connaître votre taux d’endettement et votre capacité d’emprunt avant de vous projeter dans votre acquisition immobilière ? Tout savoir sur le droit immobilier, entre les troubles du voisinage en copropriété, le droit de la construction ou encore la pratique de la sous-location de propriété ? Ou encore pouvoir prédire s’il est plus judicieux d’investir dans des immeubles du bureaux, d’investir dans des centres commerciaux, dans des hôtels ou encore des parkings ? Près de 15% des Français disent avoir un projet d’achat d'une résidence secondaire, qu’il s’agisse d’une maison ou d'un appartement, mais aussi de rénovation de leur logement, ou encore d'investissement dans l'immobilier. Mais combien sont-ils à être sûrs de pouvoir concrétiser et rentabiliser ce projet immobilier ? Taux d’emprunt, prêt et conditions d’accès bancaires, hausse ou baisse des prix des biens immobiliers selon les régions, coûts des matières premières dans la construction immobilière et la rénovation, coûts énergétiques : en matière d'immobilier, les incertitudes sont aujourd'hui partout, qu'on parle d'un achat immobilier ou d'une rénovation énergétique. Quand on parle "immo" pour un appartement ou une maison à Paris, en Ile-de-France, dans les grandes villes ou partout ailleurs en France, il y a de nombreux sujets à creuser et autant de pièges à déjouer : achat immobilier ou location saisonnière, rentabilité d’un investissement immobilier locatif, compromis ou promesse de vente, contrat de location pour la gestion des baux, estimation des travaux d’une maison et aide MaPrimeRenov’, taxe habitation et taxe foncière en 2023, risques et rendement d’investissement dans une SCPI…. Pour donner les clés de l’immobilier à ceux qui ont envie d’acheter, de louer, d’investir ou de rénover leur logement, en comprenant les secrets de ce marché qui évolue à toute vitesse dans un contexte de crise énergétique et économique, écoutez "Bienvenue chez vous, le podcast immobilier" avec le journaliste Christophe Bordet et ses invités experts du marché de l'immobilier, qu'ils soient économistes, agents immobiliers ou encore notaires spécialistes de l'immobilier.